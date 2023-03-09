الدرقاش: نحن شعب اتكالي لا يحب العمل

شن مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، هجوماً على الشعب الليبي، متهماً إياه بالاتكالية وعدم حب العمل، على حد تعبيره.

واستنكر الدرقاش، عبر حسابه على “فيسبوك”:” ما وصفه بـ”الفساد من رأس الإدارة” بينما لا نفعل ذلك مع الموظفين”، على حد قوله.

وأضاف الدرقاش، عبر حسابه على “فيسبوك”:” أعمل بشركة الكثير من موظفيها لا نراهم سوى أمام جهاز البصمة في الحضور والانصراف”.

ولفت إلى أن الأقسام الفنية تعاني من العزوف عن العمل فيها بينما تتزاحم الأقسام الإدارية بشكل لا يوصف، على حد قوله.

وتابع الدرقاش:” في المحصلة نحن شعب اتكالي لا يحب العمل” على حد تعبيره.