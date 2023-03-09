الحرس البلدي أجدابيا يقوم بحملة موسعة بعد الدعم المقدم من القيادة العامة

شن جهاز الحرس البلدي بمدينة أجدابيا حملة موسعة على المحال التجارية والأسواق وذلك لضبط الشارع العام وحماية المواطنين من المواد الغذائية او الادوية التالفة والمنتهية الصلاحية.

وأكد مسؤولو الحرس البلدي في أجدابيا ان الدعم الذي قدمته القيادة العامة للقوات المسلحة من آليات ومركبات قبل أيام كان له الدور الإيجابي في إنجاز هذه الحملة.

وأكد أفراد الحرس البلدي ان الحملة التي تمت بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي وعميد البلدية مستمرة كما سيتم محاربة الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار كما سيتم العمل على تنظيم العمالة الأجنبية وفق القوانين والتشريعات النافذة.