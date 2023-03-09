المنقوش لـ«السفير الأمريكي»: حكومتنا مستمرة في تحقيق الاستقرار بليبيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، وفقا لبيان خارجية المنقوش.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب السفير الأمريكي، عن أهمية دور الوزارة في التعاون والتنسيق بشأن دعم المساعي الرامية لإنجاح العملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

ومن جانبها، أكدت المنقوش، عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر، في تحقيق مسار الانتخابات والاستقرار لإنهاء المراحل الانتقالية وذلك بتوحيد الجهود المحلية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدعم العملية الانتخابية والتواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.