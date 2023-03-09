القنصل اليوناني يبحث العلاقات الاقتصادية في طبرق ويزور المحطة الغازية

اجتمع القنصل اليوناني ستاَفروس فينِيزيِلوُس مع رئيس المجلس البلدي طبرق فرج بوالخطابية بحضور مدير عام مركز طبرق الطبي والمنسق العام بشركة “ميتكا اليونانية” المنفذة لمشروع محطة طبرق الغازية للاطلاع على آخر الاعمال.

وأكد القنصل اليوناني على أن البلدين سيطوران العلاقات على كافة الأصعدة خاصة الاقتصادية منها.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعة طبرق إبراهيم الجراري وعدد من رجال الاعمال سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات.

كما نوقشت بعض الاتفاقيات التي سوف يتم البدء في دراستها خلال الفترة القادمة من ضمنها فتح خط بحري مع اليونان.