المنفي لـ«السفير الأمريكي»: نسعى للوصول إلى الانتخابات في ظل توافق وطني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا “ليزلي أوردمان”.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء، تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

بدوره أكد المنفي، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

وعبر المبعوث الأمريكي، عن دعم الإدارة الأمريكية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.