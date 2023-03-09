(المنفي) يناقش مع المبعوث الأمريكي التطورات السياسية وعمل لجنة 5+5 والترتيبات المالية

طرابلس 09 مارس 2023 (وال) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا “ليزلي أوردمان”.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء، تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما تناول اللقاء، مناقشة الترتيبات المالية وإدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته للوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس فإن المبعوث الأمريكي، عبر عن دعم الإدارة الأمريكية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

(وال)

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