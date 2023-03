هدم عمارات في مصراتة لاستخدامها لـ “ترويج المخدرات”، بأوامر النائب العام

أعلنت شركة الخدمات العامة تنفيذ أوامر النائب العام “الصديق الصور” في إزالة الوحدات السكنية بمنطقة “القوشي” بمدينة مصراتة، وبالتعاون مع القوة الأمنية المشتركة بمصراتة.

وتأتي عمليات الإزالة والهدم بعد عملية أمنية أطلقت مساء الأربعاء واستهدفت مواقع لتجارة وترويج المخدرات في مصراتة، تمكن خلالها جهاز مكافحة المخدرات من ضبط مواطنين وأجانب تورطوا في عملية الترويج وأفعال إجرامية أخرى، وفقا لمكتب النائب العام.

وضبطت الجهات الأمنية خلال جولتها رفقة النائب العام بالمنطقة كمية من المخدرات نوع “الحشيش” إلى جانب أموال نقدية وأسلحة نارية وغيرها من الممنوعات، حسب القوة المشتركة.

عملية نوعية في القريات

وكانت عملية أمنية واسعة قد انطلقت في نطاق بلدية القريات قرب مدينة غريان، أسفرت عن ضبط مجموعة من المطلوبين لدى النائب العام بعد تبادل إطلاق نار وضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر وآليات.

وجاءت هذه العملية بأمر وإشراف من النائب العام، على خلفية قيام مجموعات داخل البلدية بجرائم اتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والهجرة غير النظامية، وفق ما أفاده مكتب النائب العام.

وقال “الصور” في تصريح للأحرار إن المقبوض عليهم اليوم ضمن العملية مطلوبون منذ سنوات ومتهمون في قضايا قتل ومخدرات وهجرة وهم الآن في عهدة فرع المكتب بمدينة غريان للتحقيق والاستدلال.

