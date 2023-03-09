دبيبة: تغيير الحكومة والمفوضية العليا لن يضمن إجراء الانتخابات الليبية

عقدت حكومة الوحدة الليبية اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 في مدينة الخمس.

وقال دبيبة، في كلمته خلال الاجتماع إنه توافق مع رؤية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي خلال احاطته لمجلس الأمن، مشيراً إلى أنها تتوافق مع إرادة الليبيين بضرورة اجراء الانتخابات.

وأضاف: نجدد التزامنا واستعدادنا للقيام بكل ما هو مناط ومطلوب من الحكومة لإجراء العملية الانتخابية وقدمنا الدعم المطلوب للمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن ضمان إجراء الانتخابات ليس بتغيير الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات كما يزعم أصحاب هذه المناورة الماكثين في السلطة منذ سنوات طويلة دون انتخابات وتجديد.

ولفت: طلبنا من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق لرفع مستوى جاهزية كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وتابع: نكرر موقفنا الداعم للتغيير السلمي بعيداً عن الصفقات والالتفاف على إرادة الليبيين، نحن اليوم أكثر قوة للتعبير عن إرادة الليبيين القوية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة.

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