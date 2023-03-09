ليبيا الان

العمراني يوضح سبب الازدحام المروري في منفذ رأس اجدير 

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أوضح مدير منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس عبد السلام العمراني، سبب الازدحام المروري الذي حصل على المنفذ الحدودي أمس.

وقال في تصريح صحفي، اليوم إن المنفذ شهد ازدحاما شديدا مساء أمس بسبب عطل منظومة الجمارك في الجانب التونسي وتوقف مرور السيارات.

وأوضح أن الحركة المرورية بين ليبيا وتونس كانت صباح اليوم انسيابية وتسير بالشكل المعتاد.

وأكد أن الازدحام حصل في الجانب الليبي للمسافرين الليبيين القاصدين تونس ومعظمهم من التجار ولديهم مراجعات ومتابعات صحية معتمدة لدينا، أما المسافرين القادمين إلى ليبيا فحركة دخولهم طبيعية.

الوسوم

تونس ليبيا منفذ رأس جدير الحدودي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك