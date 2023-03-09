العمراني يوضح سبب الازدحام المروري في منفذ رأس اجدير 

الوطن| رصد

أوضح مدير منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس عبد السلام العمراني، سبب الازدحام المروري الذي حصل على المنفذ الحدودي أمس.

وقال في تصريح صحفي، اليوم إن المنفذ شهد ازدحاما شديدا مساء أمس بسبب عطل منظومة الجمارك في الجانب التونسي وتوقف مرور السيارات.

وأوضح أن الحركة المرورية بين ليبيا وتونس كانت صباح اليوم انسيابية وتسير بالشكل المعتاد.

وأكد أن الازدحام حصل في الجانب الليبي للمسافرين الليبيين القاصدين تونس ومعظمهم من التجار ولديهم مراجعات ومتابعات صحية معتمدة لدينا، أما المسافرين القادمين إلى ليبيا فحركة دخولهم طبيعية.