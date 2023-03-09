المنفي يؤكد التزام الرئاسي بدوره كجهة محايدة تسعة للوصول إلى الانتخابات

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الخميس التزام الرئاسي بدوره ومسؤولياته كجهة محايدة تسعى للوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد المنفي خلال لقائه مبعوث الولايات المتحدة الامريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على أن الوصول إلى الانتخابات يكون في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة والملكية الوطنية.

ومن جانبه، عبر نورلاند، عن دعم الإدارة الأمريكية لدور الرئاسي في الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها

بحث اللقاء بحضور القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان العملية السياسية في ليبيا ورؤية الرئاسي حول عمل لجنة 5+5 والترتيبات المالية وإدارة الموارد بشفافية وبما يضمن والعدالة في التوزيع.