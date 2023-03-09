حمودة يعلن نتائج اجتماع مجلس الوزراء في الخمس

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أنه جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث بمدينة الخمس اليوم الخميس التأكيد عن ضرورة صرف مرتبات شهر مارس قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف منح الأولاد والزوجة والبنات.

وشدد حمودة خلال إيجاز صحفي حول اجتماع مجلس الوزراء على دعم الأسر المحتاجة والمقيدة بصندوق الزكاة والتي تقدر بـ 68 ألف أسرة وتفعيل جدول المرتبات الموحد قلص من عدد الأسر المحتاجة والتي كانت تفوق الـ 100 ألف.

وأكد حمودة أنه سيتم دعم الأسر المقيدة في صندوق الزكاة وكذلك في صندوق التضامن الاجتماعي بالسلع التموينية الأساسية طيلة شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف العبء على المواطن.

ولفت حمودة إلى إعادة اعتماد الجمعية العمومية للشركة العامة لنقل الغاز ومنح الإذن لمصلحة المطارات بانهاء العقدين المبرمين مع شركة أمان للأمن والسلامة وشركة الانشاءات مودي فالت تطبيقا للائحة العقود الإدارية.

كما تم اعتماد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وإحالة نتائج اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء المتعلقة بالشركات المتعثرة وأوضاع العاملين فيها حيث حصرت اللجنة 75 شركة عامة متعثرة و 14,000 موظف عامل بهذه الشركات.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي لتغطية ستة أشهر من مرتبات موظفي الشركات المتعثرة لحين انتهاء البت في أوضاعهم وكذلك تشكيل هيئة خاصة تعمل على إيجاد حل جذري لموظفي الشركات المتعثرة.

وجرى أيضا الموافقة على تخصيص قطعة أرض في منطقة راس اجدير الحدودية لصالح بيوت الشباب، تبلغ مساحتها 7200 متر مربع.

وزار رئيس الحكومة عددا من المرافق الحيوية بمدينة الخمس وافتتح مجمع عيادات الخمس ومدرسة “المستقبل للتعليم الأساسي” بعد استكمال البناء والتجهيز مجددا التأكيد على موقفه وموقف الحكومة الداعم للانتخابات، وعن رؤيته التي تتطابق مع رؤية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا خلال إحاطته لمجلس الأمن والتي تتوافق مع إجرائها.

وشدد الدبيبة على دعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين مؤكدا التزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي.