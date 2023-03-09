الطرابلسي: المبلغ الذي كان معي في باريس 20 ألف يورو فقط

العنوان – طرابلس

نفى وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة بخصوص توقيفه عقب محاولته إدخال نصف مليون يورو إلى فرنسا.

وأضاف الطرابلسي خلال اجتماع مجلس الوزراء في الخمس :”تفاجئت بحملة مدونين يتنقلون و يسترزقون بين البركان والكرامة وفبراير وسبتمبر يشنون علي حملة كاذبة”.

وأكد وزير الداخلية أن 10 آلاف يورو من المبلغ الذي كان بحوزتي أرسله معي صديق من الزنتان لجريح يعالج في فرنسا”.

وأشار الطرابلسي إلى أنه غادر تونس إلى باريس في رحلة عادية ولم يخاطب السفارة الليبية في تونس من أجل توفير طائرة خاصة.