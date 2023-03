ليبيا – اعتبر سيلمان البيوضي المرشح الرئاسي أن استمرار هذا الوضع الكارثي يدفع باتجاه الخيارات المؤلمة والصدام المسلح.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن العملية السياسية والتنافس السلمي الانتخابي بات مرهونًا بوجود حكومة موحدة (نزيهة) وموثوق بها للإشراف على تنفيد العملية الانتخابية.

The post البيوضي: استمرار الوضع الكارثي يدفع باتجاه الخيارات المؤلمة والصدام المسلح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

