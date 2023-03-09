المنقوش تبحث مع السفير الهندي عودة سفارة بلاده للعمل في طرابلس

طرابلس 9 مارس 2023م (وال) ـ بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اليوم الخميس مع سفير الهند لدى ليبيا “نجولخام جانجتي” عودة سفارة الهند للعمل في العاصمة طرابلس.

كما بحث الجانبان خلال لقاء عقد بديوان وزارة الخارجية عودة الشركات الهندية واليد العاملة المتخصصة للعمل في البلاد، بحسب بيان للوزارة.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول سير العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بالإضافة إلى التأكيد على تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

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