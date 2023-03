في رده على قصة القبض عليه في مطار باريس، “الطرابلسي” ينفي ما أشيع ويصرح:

نفى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” ما راج من أنباء عن توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار “شارل ديغول” الفرنسي وبحوزته مبلغ يقدر بنصف مليون يورو.

وأوضح ” الطرابلسي ” في كلمته في الاجتماع الوزاري الثالث أن المبلغ الذي كان بحوزته يبلغ 20 ألف يورو فقط، مشيرا إلى أنهم سمحوا له بالدخول به دون أي عراقيل تذكر.

وأضاف “الطرابلسي” أنه توجه إلى باريس بعد انتهاء مهمة عمل في تونس بطائرة عادية كأي مواطن عادي، موضحا أن الاتهامات التي وجهت له بحمل مبلغ 500 ألف يورو إلى فرنسا هي مجرد إشاعات ادعاها أحد الصحفيين في إحدى القنوات العربية.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرا مفاده القبض على “الطرابلسي” في مطار باريس وبحوزته مبلغا يقدر بـ 500 ألف يورو يحمله بشكل غير قانوني وإحالته إلى التحقيق بالخصوص.

المصدر: اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

