“المنفي” يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي إن اللقاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

وأكد المنفي، خلال اللقاء، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية.

من جهته عبر المبعوث الأمريكي، عن دعم الإدارة الأمريكية للدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وكان المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، التقى اليوم، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بديوان المفوضية.

وأكد نورلاند، خلال اللقاء، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي.

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وتناول اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية إلى تحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً إلى إنجاز الاستحقاقات المرتقبة.