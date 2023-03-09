البيوضي: اجتماعات الدبيبة والحديث عنها يصيبك “بالقيء”

الوطن| رصد

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن اجتماعات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ورهطه باتت مكررة وبائسة والحديث عنها يصيبك ( بالقيء) لكثرة التدليس والضحك والتزوير والإستهانة الأمة الليبية

وأضاف في منشوره له عبر حسابه، فيسبوك، اليوم الخميس أن المرتبات وتنفيذ قوانين الحماية الإجتماعية باتت بشرى للفقراء المقهورين.

وأشار في منشوره إلى أن هذه الاجتماعات رسالة تذكير للعجز الرسمي للمؤسسات الرسمية وعدم قدرتها في إنقاذ قراراتها المتعلقة بإزاحة اكبر ( أفاق) عن السلطة التنفيذية وإنقاذ ليبيا منه.

وأضاف أن هذه الإجتماعات تذكير لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ومستشاريه بأن أدائهم الباهت والضعيف يزيد من الطين بله وعليه أن يفكر جديا في الإنسحاب ويفتح الطريق لغيره لعله يكون قادرا على إنقاذ البلاد والعباد من خطر داهم يقترب.

وختم منشوره: “الطافش لن يخرج قبل أن يجفف أموال ليبيا ويقذفها رهينة للبنك الدولي”.