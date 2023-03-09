مجلس النواب يشارك في ورشة عمل عن المجتمع المدني بتونس

شارك مُمثلين عن ديوان مجلس النواب من الإدارة القانونية بالديوان وهم فارس بوخبيزة وائل بلعيد في ورشة العمل التي نظمها مجلس التخطيط الوطني وبرعاية منظمة UNDP حول مفوضية مؤسسات المجتمع المدني، بحضور أعضاء مفوضية المجتمع المدني في بنغازي وطرابلس وممثلين عن المجلس الرئاسي.

تم خلال ورشة العمل التي استمرت ليومين في العاصمة التونسية تونس تم مناقشة توحيد مفوضية المجتمع المدني وتوحيد إجراءاتها واللوائح الخاصة بها ، والإطار القانوني للمفوضية من خلال مناقشة مقترح تعديل قانون رقم 19 لسنة 2001.م بشأن المنظمات الأهلية.