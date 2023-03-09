السفارة الفرنسية: مبعوثنا الخاص وسفيرنا أكد لباتيلي دعم مبادرته

كشف السفارة الفرنسية لدى ليبيا، عن لقاء جمع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، بالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقالت السفارة الفرنسية، عبر حسابها على “تويتر”:” مقابلة المبعوث الخاص بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي”.

وأضافت السفارة، في تغريدتها:” أكدا دعم فرنسا الكامل لمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية عام 2023 حسب إرادة الشعب الليبي”.

وكان السفير الفرنسي قال في وقت سابق إنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، آخر تطورات الأوضاع الخاصة بالملف الليبي.

وأوضح مهراج، في تغريدة له عبر “تويتر”: “لقاء مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، حول آخر التطورات للملف الليبي، بعد إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لمجلس الأمن حول إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023”.