حبرارة من أمريكا: نحتاج تغيير النظام السياسي القبلي في ليبيا

قال مصدق حبرارة، الناشط المقرب من الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أحـد أسرار تفـوق إقتصاديـات دول مجلـس التعاون الخليجي و من قبلهم النمور الأسيـوية هو فكرة التغيــر المنهجــي للنظــام من خلال الإصـلاح الإقتصادى.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “نحتاج لتغيـر منهجي للنظام السياسي ليُمثل مصالح (الليبي العــادى) مصالح أستاذ المدرسة و سائق التاكسي و عُــمال اليومية مش مصالح المُتنــفذيـن و زعماء القبائــل! خفض فُــرص التربح المالى من النظام السياسي هو هدفنٰا، وفى مشروع ليبيا نقترح أخر ما توصلت له الأنظمة السياسية فى هذا المجال.”