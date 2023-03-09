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حبرارة من أمريكا: نحتاج تغيير النظام السياسي القبلي في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مصدق حبرارة، الناشط المقرب من الإخوان والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أحـد أسرار تفـوق إقتصاديـات دول مجلـس التعاون الخليجي و من قبلهم النمور الأسيـوية هو فكرة التغيــر المنهجــي للنظــام من خلال الإصـلاح الإقتصادى.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “نحتاج لتغيـر منهجي للنظام السياسي ليُمثل مصالح (الليبي العــادى) مصالح أستاذ المدرسة و سائق التاكسي و عُــمال اليومية مش مصالح المُتنــفذيـن و زعماء القبائــل! خفض فُــرص التربح المالى من النظام السياسي هو هدفنٰا، وفى مشروع ليبيا نقترح أخر ما توصلت له الأنظمة السياسية فى هذا المجال.”

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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