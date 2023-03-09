فرنسا: ندعم مبادرة باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية العام

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج خلال لقائهما المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي دعم باريس لمبادرته لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

وبينت سفارة فرنسا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المبعوث والسفير الفرنسي أكدا خلال لقائهما المبعوث الأممي دعم فرنسا الكامل لمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية سنة ٢٠٢٣ حسب إرادة الشعب الليبي.

وكانت السفارة الفرنسية لدى ليبيا أكدت أن ممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة يتواجدون في ليبيا للإعراب عن دعمهم لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا للحصول على دعم القادة الليبيين لخريطة طريق للانتخابات في ليبيا

وأوضحت السفارة الفرنسية في بيان لها أن النواب شددوا في اجتماعاتهم مع السلطات الليبية على وجوب تقديم التسويات اللازمة لسرعة فتح الطريق للانتخابات، لتمكين الشعب الليبي من تحقيق رغبته في اختيار قادته.