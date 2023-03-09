المنفي ونورلاند يبحثا العملية السياسية في ليبيا

العنوان – طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الخميس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند العملية السياسية في ليبيا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء بحضور القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان إلى رؤية الرئاسي حول عمل لجنة 5+5 والترتيبات المالية وإدارة الموارد بشفافية وبما يضمن والعدالة في التوزيع.

وأكد المنفي التزام الرئاسي بدوره ومسؤولياته كجهة محايدة تسعى للوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة والملكية الوطنية.

ومن جانبه، عبر نورلاند، عن دعم الإدارة الأمريكية لدور الرئاسي في الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.