رئيس أركان الجيش الجزائري: لابد من التعجيل بخروج ليبيا من أزمتها

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن ليبيا كانت تلعب دورًا هامًا في حل النزاعات وتقريب وجهات النظر بين دول القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال استقباله رئيس الأركان في المنطقة الغربية، محمد الحداد:” نأمل أن تستعيد ليبيا دورها الإيجابي في المنطقة، وفي القارة الأفريقية وتُعجل بالخروج من الأزمة التي تشهدها”.

ولفت إلى أن ليبيا كانت تعمل دومًا على التشجيع على إحداث مؤسسات أفريقية بإمكانها توفير كافة موجبات التنمية والرخاء والرقي لشعوبها، وكانت تحرص على إرساء موجبات الأمن والاستقرار في بلدان هذه القارة وفي غيرها.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على ضرورة التعجيل بخروج ليبيا من أزمتها حتى يتسنى لها استعادة دورها الفاعل في إعادة إرساء السلم والاستقرار في فضائنا الإقليمي والمتوسطي المشترك.

وتابع:” تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة”.

وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري، التأكيد على دعم وتضامن الشعب الجزائري برمته لنظيره الليبي، منذ بداية أزمة 2011، متابعا:” ندعم حل الأزمة ولم الفرقاء الليبيين بعيدًا عن كل التجاذبات والأجندات الأجنبية”، على حد قوله.

واستطرد:” موقفنا نابع من عمق العلاقات التاريخية العريقة التي تربط الشعبين الشقيقين، خاصة إبان ثورة أول نوفمبر 1954 الخالدة، ولم ولن ننسى المساندة التي قدمها الأشقاء الليبيون لثوارنا البواسل”.

وأشار إلى أن ليبيا لم تتخلف عن تقديم الدعم اللازم والسند الثابت لقضيتنا الوطنية، وكان حينها التراب الليبي عمقا بالغ الأهمية لمجاهدينا” على حد تعبيره.

ونوه بأن معركة “إيسين” تشهد على مساندة الشعب الليبي للثوار الجزائريين ضد قوات الاستعمار الفرنسي الغاشم، على هذا الأمر”.