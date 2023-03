المراقبة الجوية طرابلس تهدد بإيقاف الحركة الملاحية إذا لم تتحقق مطالبهم خلال 10 أيام

ليبيا – هددت نقابة المراقبة الجوية طرابلس بإيقاف الحركة الملاحية إذ لم تتحقق مطالبهم خلال 10 أيام.

وجاء ذلك في تصريحات لرئيس نقابة المراقبة الجوية طرابلس نوري أبو قاسم لمنصة “فواصل”، حيث أكد أن وكيل وزارة المواصلات في حكومة تصريف الأعمال تواصل معهم عقب توقف الحركة الملاحية لمدة ساعتين، وتعهد بحل جميع المشاكل خلال 10 أيام.

وأضاف: “أوقفنا الحركة الملاحية لعدم تحقيق متطلبات المراقبين الجويين الفنية والمالية، بالرغم من موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المتطلبات المالية”.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بالخصوص منذ 3 أشهر لكن وزارة المالية تماطل حتى الآن في تنفيذه.

أبو قاسم ختم: “إذا لم تتحقق مطالبنا خلال 10 أيام سنستأنف الإضراب وإيقاف الحركة الملاحية”.

