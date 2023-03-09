الدبيبة يرفض الدعوة لتغيير الحكومة ومفوضية الانتخابات (بزعم) ضمان إجراء الانتخابات

الخمس 09 مارس 2023 (وال)- عبّر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، عن رفضه لأي محاولة أو دعوة لتغيير الحكومة وإدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بزعم أن تغيير هاتين المؤسستين يعد ضمانة لإجراء الانتخابات.

ووصف الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 بالخمس، تلك الدعوة بـ “الأمر المضحك”، قائلا إن صاحب هذه “المناورة البائسة” ماكث في السلطة وجاثم على قلب الشعب الليبي منذ فترة طويلة دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة”.

واعتبر رئيس الحكومة أن من يدعو لتغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات والحكومة، يتجاهل أنهما الأكثر جاهزية وإلتزامًا للاستحقاق الانتخابي بشهادة المجتمع الدولي نفسه.

وجدد الدبيبة التزام حكومته بتنفيذ الانتخابات، قائلا إنها قدمت كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، وطلبت من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الحكومة على إجراء الانتخابات بما يتوافق مع رؤية المبعوث الأممي وما طرحه أمام مجلس الأمن، وأنه يدعم التغيير السلمي في ليبيا دون صفقات سياسية أو الإلتفاف على إرادة الليبيين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعا في مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، إلى تغيير مجلس إدارة المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تُشرف على الانتخابات.

وطالب المشري، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بـعدم الترشح للانتخابات المقبلة واحترام تعهده بذلك، مشددًا على عدم قبول أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب.(وال)

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