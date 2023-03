الدبيبة يتهم أطرافا لم يسمها بـ”البقاء في السلطة”

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أطرافا لم يسمها بمحاولتها تغيير مسار عمل مفوضية الانتخابات وتتجاهل بقائها في السلطة لسنوات طويلة وفق قوله.

وجدد “الدبيبة” خلال كلمته في الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء بمدينة ” الخمس” دعم الحكومة لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

كما أكد ” الدبيبة” للمبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” تمسك الحكومة بالانتخابات ودعم إجرائها عبر رفع التنسيق مع الأمم المتحدة،مشيرا إلى رغبته في التتغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفات حول إرادة الليبيين على حد تعبيره.

وعن الترتيبات المالية عبر “الدبيبة” عن رفضه تدخل أي جهة محلية أو خارجية في “الترتيبات المالية” باعتبارها من اختصاص مجلس الوزراء، لافتا إلى التزامه بمبدأ الشفافية في الإنفاق وفق توصيات “ديوان المحاسبة”.

المصدر: اجتماع مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

