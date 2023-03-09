نجلاء المنقوش تبحث مع المبعوث الفرنسي مبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، بحضور السفير الفرنسي مصطفى مهراج.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.

وجددت نجلاء المنقوش، دعم حكومة الوحدة لجهود المبعوث الأممي للذهاب في مسار الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد كافة الجهود لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي طرح في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي مبادرة لإجراء الانتخابات الليبية في 2023.

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