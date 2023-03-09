الحكومة الليبية تبحث إنشاء مركز متخصص لعلاج مرضى الأورام في بنغازي

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بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل مع شركة جي سانت ما غريت Groupe Sainte Marguerite الفرنسية تفعيل الشراكة لإنشاء وتشغيل مركز متخصص لتقديم الخدمات العلاجية لأورام الأطفال وتوطين عمليات زراعة النخاع الشوكي، ورفع كفاءة قدراتالعناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية العاملة في مجال طب الأورام لتوطين هذا النوع من العلاج بالداخل والذي في الوقت الحالي يتمبالكامل خارج ليبيا.

أشار عبد الجليل الى أن علاج مرضى الأورام من أولويات استراتيجية الوزارة للنهوض بالنظام الصحي واصلاحه، وأن إنشاء مستشفىفي بنغازي مختص بأورام الأطفال وزراعة النخاع الشوكي يأتي كخطوة طموحة لرفع المعاناة المادية والمعنوية والنفسية التي يواجهها أطفالالأورام وأسرهم الذين يسعون للحصول على هذا العلاج في الخارج.

ولفت عبد الجليل الى ضرورة تجهيز المستشفى بأحدث المعدات والأجهزة الطبية كأجهزة التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي والعلاجالاشعاعي والمسح الذري ومعامل مطابقة المتبرعين وكل ما يحتاجه المركز من تجهيزات ليؤدي عمله على أكمل وجه بسعة سريرية استيعابيةتبلغ 100 سرير منها 40 سرير خاص بقسم العزل وزراعة النخاع الشوكي و60 سرير مخصص لعلاج الأورام بصفة عامة.

ويضم الكادر الطبي الفرنسي للمستشفى أطباء متخصصين في علاج الأورام واخصائيين في زراعة النخاع الشوكي وفريق طبي مساعدوفنيي معامل.

كما سيصاحب الخدمات العلاجية لمرضى أورام الأطفال برامج تدريبية مكثفة يقدمها الفريق الفرنسي لكل المراحل العلاجية تشمل تدريبالفنيين وأطباء الجراحات الدقيقة، والتدريب على البروتكولات العلاجية المختلفة بما ذلك العلاج النفسي.

كما ستشمل هذه الشراكة المزمع عقدها إرسال بعض الحالات المستعصية النادرة والتي يتطلب علاجها توفر أجهزة مختصة متوفرة بالمراكزالطبية في فرنسا.