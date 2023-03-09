بنغازي .. إستيقاف أمني مُفاجئ يضبط عشرات العمالة الوافدة والمركبات

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن ضبط أكثر من 50 مهاجر غير شرعي بدون مستندات وضبط العديد من المركبات المُخالفة.

ويأتي ذلك خلال إستيقاف أمني مُفاجئ لمركز شرطة قاريونس بالتعاون مع الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية بطريق طرابلس وطريق قنفودة (الهرابة) .

وأجرى مركز شرطة قاريونس إستيقاف أمني مفاجئ اليوم الخميس بطريق طرابلس وطريق قنفودة المعروف بطريق الهرابة وبمتابعة السيد رئيس المركز العميد محسن الفسي وبإشراف مباشر من الرائد أسامة_الفلاح وإستهدف الإستيقاف العمالة الوافدة الذين ليس لديهم إجراءات والأجانب الذين يقودون مركبات دون إجراءات وكذلك المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المُعتم .

وشارك في هذه الحملة الشرطة العسكرية الإدارة العامة للبحث الجنائي وقسم المرور وقسم النجدة وأسفرت هذه الحملة عن ضبط أكثر من 50 من العمالة الوافدة من مختلف الجنسية بدون إجراءات وضبط العديد من المركبات المخالفة وأجانب يقودون مركبات دون إجراءات .