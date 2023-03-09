السفيرة الكندية تُشيد بجهود مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أشادت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافرد، الخميس، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادا للانتخابات، مؤكدة دعم حكومة بلادها جهود إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء سافرد والوفد المرافق لها في ديوان المفوضية مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات المقبلة.