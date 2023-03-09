دبرز: البعثة الأممية ستعقد مؤتمرا السبت المقبل.. ستوضح فيه مرتكزات مبادرة “باتيلي”

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ” بلقاسم دبرز ” أن معالم ومحتوى مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلى يكتنفها الغموض إلى هذه اللحظة، ومالم تتضح معالمها فالمبادرة لن تُقبل بسهولة.

وقال “دبرز” في تصريحات صحفية: علمتُ أن البعثة الأممية ستعقد مؤتمرا صحفىا السبت المقبل، ستوضح فيه مرتكزات مبادرة عبدالله باتيلي.

وأطلق باتيلي، الإثنين الماضي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وأكد باتيلي، في مباردته: «يتطلب تنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية توافقاً وطنياً واسعاً ينطوي على التأييد والمشاركة الفاعلين لطيف أوسع من الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات الوطنية، والشخصيات السياسية، والأطراف الأمنية، وزعماء القبائل وغيرهم من الفاعلين».

واستطرد باتيلي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».