عبد الجليل يبحث مع مجموعة فرنسية إنشاء مركز متخصص في علاج الأورام

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان عثمان عبد الجليل، مع شركة جي سانت ما غريت Groupe Sainte Marguerite الفرنسية إمكانية تكوين شراكة لإنشاء وتشغيل مركز متخصص لتقديم الخدمات العلاجية لأورام الأطفال وتوطين عمليات زراعة النخاع الشوكي، ورفع كفاءة قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية العاملة في مجال طب الأورام ليتحقق توطين هذا النوع من العلاج بالداخل والذي في الوقت الحالي يتم بالكامل خارج ليبيا.

وأشار الوزير بحسب بلاغ صادر عن مكتبه إلى أن علاج مرضى الأورام بصفة عامة هو من الأولويات الاستراتيجية للنهوض بالنظام الصحي واصلاحه، وأن إنشاء مستشفى مختص بأورام الأطفال وزراعة النخاع الشوكي يأتي كخطوة طموحة لرفع المعاناة المادية والمعنوية والنفسية التي يواجهها أطفال الأورام وأسرهم الذين يسعون للحصول على هذا العلاج في الخارج.

وناقش الوزير مع الجانب الفرنسي عزمه على تنفيذ هذا المستشفى في مدينة بنغازي والذي يطمح أن يكون مجهزاً بأحدث المعدات والأجهزة الطبية كأجهزة التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي والعلاج الاشعاعي والمسح الذري ومعامل مطابقة المتبرعين وكل ما يحتاجه المركز من تجهيزات ليؤدي عمله على أكمل وجه.

و أوضح عبد الجليل أن المستشفى المعتزم تنفيذه سيكون بسعة سريرية استيعابية تبلغ 100 سرير منها 40 سريرا خاصة بقسم العزل وزراعة النخاع الشوكي و60 سريرا مخصصة لعلاج الأورام بصفة عامة.

ويضم الكادر الطبي الفرنسي للمستشفى أطباء متخصصين في علاج الأورام واخصائيين في زراعة النخاع الشوكي وفريق طبي مساعد وفنيي معامل.

كما سيصاحب الخدمات العلاجية لمرضى أورام الأطفال برامج تدريبية مكثفة يقدمها الفريق الفرنسي لكل المراحل العلاجية تشمل تدريب الفنيين وأطباء الجراحات الدقيقة، والتدريب على البروتكولات العلاجية المختلفة بما ذلك العلاج النفسي.

كما ستشمل هذه الشراكة المزمع عقدها إرسال بعض الحالات المستعصية النادرة والتي يتطلب علاجها توفر أجهزة مختصة متوفرة بالمراكز الطبية في فرنسا.