شؤون اللاجئين في ليبيا تعلن ترحيل 150 لاجئًا إلى رواندا

العنوان – طرابلس

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا اليوم الخميس، إجلاء 150 لاجئاً وطالب لجوء إلى رواندا.

وأضافت المفوضية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن هذه الرحلة هي أول رحلة إجلاء تسيّرها المفوضية هذا العام.

وأكدت المفوضية السامية أنها تهدف إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة أو العودة الطوعية حيثما كان ذلك ممكنا.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا إلى أنه منذ عام 2017، ساعدت أكثر من 10,000 شخص على المغادرة إلى بلدان ثالثة.

وأعربت المفوضية عن امتنانها للسلطات الليبية على دعمها وتعاونها في تسهيل تنظيم رحلات الإجلاء الإنسانية هذه، مشيدة بالجهات المانحة على دعمها المستمر في إيطاليا وهولاندا وأمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي.