أهرام أون لاين: ليبيا نقطة خلاف بين أنقرة والقاهرة وحائلة دون تطبيع علاقاتهما

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على حالة دفء جديد سرى في جسد العلاقات التركية المصرية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالملف الليبي صحيفة المرصد، أكد أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا خلال الأسبوع الماضي مجرد واحدة من مؤشرات كثيرة على هذا الدفء الجديد في العلاقات المصرية التركية.

ونقل التقرير عن أستاذ العلاقات الدولية المصري طارق فهمي قوله: إن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ قرابة عقد زمني وتعد مثالًا واضحًا على التقارب الجديد بين مصر وتركيا مبينا أنها هادفة إلى البناء على التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية.

ووفقًا لفهمي، يوجد مجالان للخلاف بين المصريين والأتراك يتمثلان في الملفين الليبي وشرق البحر الأبيض المتوسط، فالوضع في ليبيا كان أهم قضية بين البلدين لأنه مرتبط بعوامل معقدة في المنطقة برمتها، مستدركًا بالإشارة إلى أن هذا لا يمنع وجود بوادر اتفاق بين البلدين بشأن الملف الأول.

وأكد التقرير قيام مصر بترسيم حدودها من جانب واحد مع ليبيا من دون أن تعترض تركيا، فالأخيرة اكتفت بمزيد من المفاوضات، مشيرًا إلى توافق أنقرة والقاهرة على أن الاتصالات الداخلية مهمة للغاية لحل القضية الليبية، فيما بين مسؤولون أتراك كثيرًا حرصهم على التنسيق مع نظرائهم المصريين بالخصوص.

وبين التقرير أن الجانب التركي حريص على العمل مع نظيره المصري والأطراف الأخرى لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، فضلًا عن اتفاقهما على أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة وديمقراطية في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

