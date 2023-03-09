بنغازي| بحث الخطوات المتخذة بشأن تدريب موظفي المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لدى المعهد الدبلوماسي

بنغازي 09 مارس 2023 (وال)- عقد بمقر إدارة المناطق الشرقية بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان – ليبيا اليوم الخميس، اجتماعًا تقابليًا بين كلا من مدير إدارة المناطق الشرقية علي البوراوي، ومدير المعهد الدبلوماسي محمد العجيلي، بحضور حسام العريبي.

هذا وافتتح الاجتماع مدير إدارة المناطق الشرقية علي البوراوي، مرحبًا في مستهلها السادة الحضور مثني على المجهودات المبذولة من المعهد الدبوماسي لرقي بالمؤسسات العامة والخاصة، وذلك لخبرته السابقة في مجال التنمية البشرية، مشيدًا بالخطوات المتخذة من السيد المستشار رئيس المجلس الدكتور عمر الحجازي، والسيد محمد العجيلي، وذلك بمد الجسور وتعزيز آواصر التعاون بين المؤسستين بما يخدمها ويعود بالنفع على موظفي المجلس.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى الخطوات المتخذة بشأن تدريب موظفي المجلس لدى المعهد الدبلوماسي، وذلك بالاشارة إلى رسالة رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان رقم(6/1/35) والمؤرخة في 25.1.2023م، بخصوص إعداد دورة تدريبية لتعزيز القدرات الكادر الوظيفي لموظفي المجلس.

الرسالة الموجهة من المعهد الدبلوماسي للسيد رئيس المجلس الوطني رقم (3_78) المؤرخة بتاريخ: 5.2.2023 بخصوص تقديم مقترح الدورة والذي ستكون مدته شهر.

وخلص الاجتماع إلى حزمة من النقاط هي:

1. تقوم ادارة المناطق بترشيح (30) موظفًا.

2. يقوم المجلس بتحديد مواعيد وزمن الدورات بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي.

3. تكليف إدارة التدريب بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي للإشراف ومتابعة الدورات التدريبية.

في ختام الاجتماع تقدم مدير إدارة المناطق الشرقية علي البوراوي، بجزيل الشكر للسادة القائمين على إدارة المعهد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد ومزيدًا من التعاون المثمر. (وال) إ م

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