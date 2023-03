قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن مرتبات شهر مارس ستُصرف قبل بداية شهر رمضان، مضيفا عزم الحكومة دعم 68 ألف أسرة محتاجة من الأسر المقيدة في صندوق الزكاة، بالإضافة إلى المقيدة بصندوق التضامن المكتفية بالراتب الأساسي، وفق قوله.

وأضاف حمودة خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستخصص مرتبات 6 أشهر للموظفين العاملين بـ 75 شركة جرى تصنيفها من الشركات المتعثرة والبالغ عددهم 14 ألف موظف.

وأشار حمودة إلى أنه سيتم النظر في وضع الشركات المتعثرة وتصنيفها حسب الشركات التي تعد غير قادرة على الاستمرار وإيجاد معالجة مالية لتسديد مستحقات العاملين عبر هيئة خاصة لمتابعة ملفها.

من جانبها أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” بإحالة منحة الزوجة والأولاد عن الربع الأول للعام الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي ليتم إحالتها إلى المصارف ومن ثم إيصالها لمستحقيها.

وقالت الكيلاني إن الأسر المستفيدة من منحة الأولاد هي مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمائة وعشرون أسرة، بقيمة مليار وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار .

وأضافت الكيلاني أن المستفيدين من منحة الزوجة والبنات فوق الثمانية عشر عاما مليون ومائة وتسعون ألفا وثلاثة وثلاثون زوجة بقيمة أربعمائة وواحد وثمانين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمائة دينار.

المصدر: مؤتمر صحفي لحكومة الوحدة الوطنية

The post وعود حكومية بصرف منحة الزوجة والأولاد، ومرتبات شهر مارس، قبل رمضان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار