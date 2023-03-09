نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة يفتتح قسم غسيل الكلي بمركز الكيش التخصصي في بنغازي

افتتح نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة علي القطراني، رفقة وزير الصحة، عثمان عبدالجليل، ومدير عام مركز الكيش التخصصي، مرعي الفسي، قسم غسيل الكلى بمركز الكيش التخصصي بمدينة بنغازي.

وأجرى القطراني، جولة تفقّدية على قسم غسيل الكلي وغرفة معالجة المياه بالقسم، واستمع لشروح وافية حول آلية عملها.

كما تفقد أقسام المركز منها، معمل التحاليل وقسم التصوير المقطعي الذي تم افتتاحه اليوم الأربعاء بدعم من الحكومة الليبية.

وأثنى نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة على كافة الجهود المبذولة من قبل وزير الصحة والداعمة لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، مؤكداً أن افتتاح قسم الكلى اليوم يأتي ضمن الخطوات التي حققتها الحكومة الليبية ودعمها للقطاع الصحي في ليبيا وتوفير كافة احتياجاته ومتطلباته، لافتاً إلى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين الرعاية الصحية في كل ربوع البلاد.

وفي ختام الجولة قام مدير عام مركز الكيش بتكريم النائب ووزير الصحة بدرع العطاء، تتويجاً لدعمهما الكبير لعموم القطاع الصحي ومساهمتهما في الرفع من مستوى خدماته .

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وحضر الافتتاح مدير مركز الكلى الدكتور حسن الفسي، ومدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء سعد بوحيطة، والمستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور السنوسي المغربي.