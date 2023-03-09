بن قدارة يشارك في مؤتمر دولي للطاقة بالولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة وفدا ليبياً، في فعاليات أسبوع مؤتمر “CERAWeek” العالمي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية.

وانطلق المؤتمر في السادس من شهر مارس الجاري، ويستمر حتى غد الجمعة، وقد التقى بن قدارة على هامشه بممثلي العديد من الشركات العالمية المهتمة بقطاع النفط والغاز الليبي، وفق بيان المؤسسة.

وقال بن قدارة إن المناقشات في المؤتمر في نسخته الحالية تتناول “كيفية تلبية الاحتياج العالمي المتزايد للطاقة”، حيث تحدث عن امتلاك ليبيا إلى جانب خمس دول أخرى، أكبر احتياطيات من الغاز في أفريقيا، وهي ملتزمة بتطويره، ببناء القدرات وإقامة علاقات جديدة مع الشركاء العالميين، بما يضمن مصالح ليبيا وشركائها.

يشار إلى أن مؤتمر “CERAWeek” العالمي للطاقة هو أكبر تجمع دولي للطاقة، يضم عددا كبيرا من وزراء وقادة قطاع الطاقة حول العالم، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء شركات الطاقة الدولية، حيث يحضر في المؤتمر نحو 7500 مشارك من أكثر من 80 دولة.