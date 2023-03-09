الداخلية تعلن القاء القبض على 15 مطلوبًا في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء القافلة الامنية في غضون أسبوع من القاء القبض على خمسة عشر شخصاً مطلوبين لدى مراكز الشرطة في الجفارة على ذمم قضايا جنائية مختلفة .

ويأتي ذلك ضمن العمل الأمني للقافلة الأمنية المشتركة بناء على الخطة الأمنية رقم 2 الصادرة عن مدير أمن الجفارة.

وتمكن أعضاء القافلة في غضون أسبوع من القاء القبض على خمسة عشر شخصاً مطلوبين لدى مراكز الشرطة على ذمم قضايا جنائية مختلفة وهم ..

▪️المدعو “م,ض, ال, ع” مواليد 1997 مطلوب لمركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “ا, ر, ع, ال” مواليد 1997 مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ع, م, س, ص” مواليد 1980 مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ع, ف, ح, ا” مواليد 1972 مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ع, ص, ج, ا” مواليد 2004 مطلوب لمركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “ع, ب, ع, ال” مواليد 1998 مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ن, خ, س, ا” مواليد 1991 مطلوب المركز شرطة السواني

▪️المدعو “ع, ص, ع, ا” مواليد 1982 فلسطيني الجنسية مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ع, ع, على ا” مواليد 1980 مطلوب لمركز شرطة العزيزية

▪️المدعو “م, ع, م, ا” مواليد 2004 مطلوب لمركز شرطة السواني

▪️المدعو “ا, ال, م, ال” مواليد 1982 صادر بحقه أمر قبض بدائرة مركز شرطة الزهراء

▪️المدعو “ر, ال, م, ال” مواليد 1988 صادر بحقه أمر قبض بدائرة مركز شرطة الزهراء

▪️المدعو “ع, م, ال, س” مواليد 2006 المذكور مطلوب لمركز شرطة الماية

▪️المدعو “ع, ع, م, ا” مواليد 1986 مصرى الجنسية مطلوب لمركز شرطة المعمورة

▪️المدعو “م, ع, ع, ال” مواليد 2005 مطلوب لمركز شرطة السواني

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى مراكز الشرطة المختصة.