دبلوماسيون غربيون في ليبيا لدعم «الخريطة الأممية»

شهدت العاصمة الليبية، لليوم الثاني على التوالي، نشاطاً متسارعاً للدبلوماسية الغربية وللسفراء والمبعوثين، الذين حثّوا القادة السياسيين على دعم «الخريطة الانتخابية الأممية». وفي غضون ذلك وصف عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، المطالبة بتغيير مجلس المفوضية العليا للانتخابات، برئاسة عماد السائح، بأنها «مناورة بائسة».

وفي لقاءين منفصلين التقى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة بلاده ليزلي أوردمان، كما التقى أيضاً المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وسفيره لدى ليبيا مصطفى مهراج. وتطرَّق اللقاءان إلى المبادرة التي أعلن عنها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، أمام مجلس الأمن الدولي، ومدى تجاوب الأطراف السياسية معها، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعديل على الإعلان الدستوري الـ13.

وقال نورلاند، عقب انتهاء لقائه بالمشري، إنه «أكد حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود لدعم خارطة طريق الانتخابات». في حين انتهز المشري الفرصة ليشير إلى أن لقاءه بالمسؤولين الأميركيين والفرنسيين تضمّن استعراض إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، و«التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري»، مشدداً على «الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة»، ومؤكداً دعمه «أي جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين».

واعتبر سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن التحركات الدولية لدعم المبادرة الأممية «جزء من الصراع المحموم بين أميركا والموالين لها من جهة، وروسيا والمساندين لها من جهة ثانية»، لافتين إلى «موقف موسكو الرافض لإجراء انتخابات متعجلة في ليبيا، ينعكس بشكل دائم على الأزمة بالبلاد».

وكثّفت فرنسا من دورها السياسي في ليبيا مؤخراً، بمواجهة بقية التحركات الدبلوماسية الأوروبية والغربية، حيث التقى سولير، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، أمس، برفقة السفير الفرنسي مصطفى مهراج. وتناول اللقاء دعم مبادرة باتيلي، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات «شاملة وشفافة»، في حين أكدت المنقوش، التي التقت أيضاً القائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا، دعم حكومتها جهود المبعوث الأممي للذهاب في مسار الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد الجهود كافة لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وشملت مباحثات المبعوث الأميركي في طرابلس، أمس، عماد السائح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية، في بيان، إن اللقاء بحث آخِر مستجدّات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

بدوره أكد نورلاند «استمرار بلاده في دعم جهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة ذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي»، كما استقبل السائح أيضاً سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد، التي أكدت تجديد دعم حكومة بلادها «جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، والتي التقت المبعوث الأممي، مساء أمس.

يأتي هذا النشاط الدبلوماسي المكثف، عشية اجتماع الدبيبة مع سفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا أعضاء مجموعة «p3 2»، بمقر حكومته في طرابلس، مساء أول من أمس. وكان سفراء الدول الخمس قد أصدروا بياناً، مساء أول من أمس، أكدوا فيه «دعمهم القوي لمبادرة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين خريطة طريق للانتخابات»، ودعوتهم القادة الليبيين لتقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة نحو وضع مسار نحو الانتخابات؛ «حتى يتسنّى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته».

في سياق آخر وسّع الدبيبة حجم خلافاته العلنية مع المشري، دون أن يأتي على ذكر اسمه، بعد أن انتقد دعوته إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي وصفها بـ«المناورة البائسة». وقال الدبيبة، أمام اجتماع حكومته، أمس، إن «تغيير مجلس المفوضية بزعم ضمانة إجراء الانتخابات شيء مضحك»، ورأى أنها المؤسسة «الأكثر التزاماً بإجراء الانتخابات». ومضى الدبيبة مصعّداً مع المشري، قائلاً: «صاحب هذه المناورة البائسة يتجاهل أنه يمكث في السلطة منذ فترة طويلة، دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة؛ وهو جاثم على قلوب الشعب الليبي». كما جدّد الدبيبة «استعداد حكومته للتعبير عن إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات». وقال إنه «يجب إجراء انتخابات تتوافق مع رؤية المبعوث الأممي التي طرحها أمام مجلس الأمن».