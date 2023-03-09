تفاصيل القبض على شخص قام بسرقة ماشية في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخص قام بسرقة ماشية من دائرة اختصاص مركز سيدي السايح.

وبعد ورود معلومات لمكتب البحث الجنائي بمديرية امن طرابلس مفادها قيام شخص بعرض بيع جمل مسروق للبيع بمنطقة الحي الأسلامي بسوق اللحوم.

وباشر أعضاء المكتب التحقق من المعلومة والتأكد من صحتها ؛ وتم ضبط الشخص على متن مركبته ويوجد بها الجمل المسروق ؛ وبالاستدلال معه داخل المكتب أفاد بأن من قام بالسرقة من منطقة السائح شخصين.

واتخذت الإجراءات اللازمة واحيل المقبوض عليه رفقة المركبة والجمل المسروق إلى مركز سيدي شرطة سيدي السائح من حيث الاختصاص، واخطار المركز بأسماء ومعلومات عن الشخصين الذين قاما بالسرقة بما افاد به المقبوض عليه.