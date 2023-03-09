رئيس الأركان الجزائري يتعهد مساعدة ليبيا لحل أزمتها

تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، بمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها الأمنية والسياسية، وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن شنقريحة بحث أمس خلال لقاء جمعه برئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول محمد علي الحداد، في مقر وزارة الدفاع الجزائرية، أن «تاريخنا المشترك ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية يحتمان علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة».

وأكد البيان أن اللقاء جرى بحضور قادة القوات وقائد سلاح الدرك، ومديرين مركزيين بالوزارة، مبرزا أن شنقريحة «شدد على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تقدم التعاون الثنائي لحل مشكلاتها».

وتشهد الحدود بين الجزائر وليبيا، التي يفوق طولها 900 كلم، مشكلات أمنية كبيرة، تتمثل أساسا في تهريب السلاح وتسلل متشددين، وظاهرة الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات. وقد نشر الجيش الجزائري نقاط مراقبة متقدمة بالحدود، بعد الأحداث التي اندلعت في ليبيا عام 2011. ومنذ ذلك الوقت تعتبر الجزائر نفسها أكثر من تحمل تبعات الأزمة الأمنية الليبية بالمنطقة. كما أنها أطلقت مساعي لجمع أطراف الصراع الليبي، وعبرت عن استعدادها للمساعدة على تنظيم الانتخابات العامة في البلاد بهدف طي الأزمة. وطالبت الدول الأجنبية والغربية بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي.

والاثنين، ندد قائد الجيش شنقريحة خلال زيارته لمنشأة عسكرية بشرق البلاد بـ«محاولات بائسة للتشويش على دور الجزائر ومكانتها في أفريقيا»، من دون ذكر من يقصد، مؤكدا أن بلاده «تظل رقما مهما في المعادلة الأفريقية، وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي». وأشار، ضمنا، إلى الأوضاع المضطربة في مالي وليبيا، قائلا إن الجزائر «واعية بتداعيات حالة عدم الاستقرار السائدة في محيطها القريب على أمنها، وعلى مقومات شعبها، وهي تسعى دائما لتكون عامل استقرار في المنطقة كما تساهم في التنمية المستدامة لدول الجوار».