العرادي: أوافق المفتي حفظه الله في عدم شرعية مجلسي النواب والدولة لكن وجودهما مطلوب للانتخابات 

أعرب عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عن تأييده المفتي المعزول الصادق الغرياني في عدم شرعية مجلسي النواب والدولة.

وقال في تدوينة بفيسبوك: “ذكر الشيخ د. الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا بأن “مجلسا النواب والدولة فاقدان للشرعية ولا يمكن إجراء انتخابات مع بقائهما”، ولا أختلف مع الشيخ الصادق حفظه الله في أن كل الأجسام السياسية الحالية تشريعا وتنفيذا وتعييناً، فاقدة للشرعية الدستورية وفق نصوصها من حيث المدد التنظيمية، ولكن مبدأ استمرار الدولة يبقيهم في مناصبهم إلى حين تغييرهم عبر نصوص تلك الوثائق”.

أضاف قائلًا: “لا يمكن إجراء الانتخابات بدون المجلسين، إلا عبر خارطة طريق معتمدة بقرار ملزم من مجلس الأمن .. وهذا مستحيل، أو عبر انقلاب يسيطر فيه طرفا على كامل التراب ويصدر اعلانا دستوريا جديدا، وهذا أيضا جرب وفشل، ولا وجود لخيار رابع.” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “اتفاق الطائف بعد إبرامه احتاجوا فيه إلى الرجوع لنتائج أخر انتخابات التي أجريت قبل 17 عاما.. جاءوا بأعضاء البرلمان الأحياء بعضهم على كراسي متحركة ليعتمدوه، وبالتالي لا يمكن تصور إجراء الانتخابات بدون المجلسين في ظل غياب قرار ملزم من مجلس الأمن أو سيطرة طرف بالقوة على كامل التراب لذا وجب التوضيح”.