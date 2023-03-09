‘الاقتصاد والتجارة’ تبحث مشاغل موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في حكومة الوحدة، سهيل أبوشيحة يوم الخميس بمقر ديوان الوزارة اجتماعا بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، ضمّ عدداً من مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة، للوقوف عند مشاكل التوريد و مناقشة العراقيل التي تواجه الموردين و المربيين.

وقال أبوشيحة إن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسيّر عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية ومتابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب، واعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ ودراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها.

وأشار الوكيل إلى انخفاض واردات المواشي الحية خلال عام 2022 مما سجل انخفاضا بـ37% عن واردات 2021، حيث بلغت الواردات خلال عام 2022، 57 مليون دولار، وخلال شهر يناير وفبراير 2023، بقيمة 12 مليون دولار، وواردات اللحوم المجمدة خلال عام 2022، بلغت 330 مليون دولار وخلال شهر يناير وفبراير 2023م بقيمة 40 مليون دولار ، فيما تطرق الحضور لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف باعتبارها أحد أسباب ارتفاع أسعار الماشية واللحوم .

وتمت الإشارة إلى قيمة توريد الأعلاف بكافة أنواعها خلال عام 2022، بلغت 780 مليون دولار وواردات خلال شهر يناير وفبراير 2023 بلغت 110 مليون دولار.