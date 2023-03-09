الجوية الليبية تناقش فتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية

العنوان – طرابلس

ناقشت الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس، فتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية.

وتابع الاجتماع برئاسة مدير إدارة اسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي نوري فاضل الكاسح تفعيل الاتفاقيات الليبية المبرمة مع الدول الآسيوية في مجالات الطيران .

وتناول اللقاء مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة لشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومدير المكتب القانوني وإدارة القانون الدولي والمعاهدات بالوزارة، استعراض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الآسيوية في مجال الطيران.

وتطرق الاجتماع إلى أنجع السبل لتفعيلها والمعوقات التي تواجهها، بما يحقق الرؤية المستقبلية لفتح وجهات جديدة للطيران الليبي إلى الدول الآسيوية.