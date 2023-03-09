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شاهد : اللواء 444 قتال يعلن القبض على 10 أشخاص في طرابلس .. تفاصيل

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الخميس عن القاء القبض على 10 أشخاص بالعاصمة طرابلس .

وبحسب «اللواء 444 قتال»، تمكّنتْ مفرزةٌ من مفارزِ اللّواء 444 قِتال بمدينة طرابُلْس من إلقاء القبض على “أربعة” شباب ليبيّين يقومون ببيع الخمور في سيارتهم على الطريق العام أمام مرأى ومسمع من الناس.

وفي السياق، تمّ القبض على ثلاثةِ أشخاص وبحوزتهم ( أقراص الأعصاب المخدرة نوع إكس تي سي) وهم يقومون ببيعها جهاراً في الشّارع بمدينة طرابُلْس .

وتمكّنت مفرزةٌ من مفارز اللّواء من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بسرقة النّحاس والخردة من الممتلكات العامة للدولة.

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المشهد

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