تقرير: لا يمكن حصر المحتجزين بمراكز اللجوء في ليبيا

قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو ، إن الوضع في ليبيا لا يزال غير مقبول من حيث انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا، معتبرا أن الاحتجاز ليس حلاً.

ويُخشى أن رقم 5000 مهاجر مسجلون في مراكز الاحتجاز الرسمية لا يعكس سوى جزء من الواقع. لأن هناك، بحسب رئيس المنظمة الدولية للهجرة، مراكز اعتقال غير رسمية.

الحرية أولوية

وقال بشير عمر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نقلت عنه وكالة دوتشه الألمانية: “على السلطات تجنب احتجاز الأشخاص فقط على أساس وضعهم كمهاجرين”. وبحسب عمر ، “يجب أن يكون الاحتجاز إجراءً استثنائياً ، ويجب اعتبار الحرية أولاً ، والاعتقال يجب أن يكون تدبير الملاذ الأخير”.

وأضاف أن الاحتجاز سيكون له تأثير سلبي على وضع الأفراد، وخاصة الأطفال.

وتعتبر الفوضى السياسية في ليبيا السبب الرئيسي في هذا الوضع، حيث يعبر البلاد عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية وجنوب آسيا، مستغلين حالة الاضطراب الأمني والسياسي التي ضربت البلاد منذ سنوات.

ويسعى جميع اللاجئين للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية. وقالت روما في فبراير شباط إن أكثر من 32 ألف مهاجر بينهم 18 ألف تونسي وصلوا إلى إيطاليا من تونس العام الماضي بينما غادر آلاف آخرون من ليبيا المجاورة.

الوافدون الجدد من المهاجرين

ووصل أكثر من 1350 منهم إلى لامبيدوزا في الساعات الأخيرة من شمال إفريقيا ، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.

كما قالت منظمة الإنقاذ الإيطالية للطوارئ يوم الثلاثاء (07.03.2023) إنها أنقذت 105 مهاجرين على متن زورق قابل للنفخ في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

ويُعاد المهاجرون الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، عند اعتراضهم، إلى ليبيا ويوضعون في مراكز الاحتجاز. تدين المنظمات غير الحكومية بانتظام سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم.

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