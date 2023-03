مفاوضات “اللمسات الأخيرة” في نيامي هذا الأسبوع لإخراج مقاتلي دارفور من ليبيا

كشف موقع “أفريكا إنتيليجنس” أن ممثلي تحالف المقاتلين من إقليم دارفور في السودان الموجودين في ليبيا، سيسافرون إلى نيامي مرة أخرى هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عودة المقاتلين إلى السودان ودمجهم في القوات المسلحة السودانية.

وأضاف الموقع أنه من المقرر توقيع هذا الاتفاق في الدوحة، مشيرا إلى أن ما سماها بإمارة الغاز الصغيرة قد استعادت السيطرة على المفاوضات التي انطلقت تحت رعاية المنظمة غير الحكومية الفرنسية “بروميدياسيون”.

وذكر الموقع أن هذا الاجتماع الأخير في الدوحة قد يكون علامة على دخول لاعب جديد في هذه المفاوضات وهو مصر، لافتا إلى أن الوسيط القطري يريد أن تصادق مصر، ذات النفوذ في شرق البلاد، على الاتفاقية النهائية.

وذكر الموقع أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اتفقت على آلية لضمان رحيل مقاتلي دارفور، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تستخدم هذه المفاوضات لتخليص نفسها من المستنقع الليبي بعد توقف تمويلها، وخاصة من الإمارات، وفق الموقع.

المصدر: موقع أفريكا إنتيليجنس

