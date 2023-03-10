معزب: “عقيلة” يريد التحكم في كل العقود عبر الإشراف عليها من قبل “هيئة الرقابة”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب أن عقيلة يريد التحكم في كل التكليفات والعقود عبر الإشراف عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية التابعة له وتحت سيطرته.

وأضاف “معزب” في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرقابة المسبقة والمصاحبة واللاحقة للعقود الذي سحبه البرلمان من ديوان المحاسبة لهيئة الرقابة الإدارية اختصاص أصيل لديوان المحاسبة. .

مؤكدا أن، هذا الاختصاص موجود منذ تأسيس الديوان في العهد الملكي، مضيفا أن، العقود منها ما لا يحتاج إلى رقابة سابقة ويحتاج إلى ملاحقة فقط.

مشيرا إلى أن، العقود الكبيرة تشترط موافقة الديوان عليها قبل التعاقد..

معتبرا أنه، حسب اتفاق بوزنيقة في المغرب حصة مجلس النواب هي؛ البنك المركزي والرقابة الإدارية..