ليبيا.. وزيرة الشؤون الاجتماعية تعلن صرف 3 أشهر من منحة الزوجة والأولاد

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الليبية إنه تقرر صرف الربع الأول لعام 2023 من منحة الأولاد والزوجة، والبنات دون 18 سنة.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقدته الكيلاني اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لعام 2023 الذي عقد في مدينة الخمس.

وأوضحت الكيلاني، أن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و 100 مليون دينار.

كما ذكرت أن منحة الزوجة والبنات استهدفت مليون و 192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار.

وأشادت الكيلاني بالوزارات التي تعاونت مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز هذا العمل، وبفريق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين على تسليم بطاقات إيفاء.

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